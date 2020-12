Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca a alocat fondurile pentru persoanele cu dizabilitați, pentru adulți - banii aferenți lunii octombrie, iar pentru copii - banii aferenți lunii noiembrie, precum și fondurile pentru familiile monoparentale și pentru stoparea abandonului școlar.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca va sustine toate proiectele initiate de primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, si s-a angajat ca Executivul va duce la "bun sfarsit" proiecte care tin de zona guvernamentala, dar, de fapt, "genereaza beneficii pentru Bucuresti". Noul primar general al Capitalei,…

- Nicușor Dan iși va incepe mandatul cu intarziere din cauza faptului ca noul Consiliul General nu a fost validat de Tribunalul București. "Din pacate, preluarea mandatului meu va mai intarzia 7 - 10...

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, miercuri seara, ca nu-și va putea prelua mandatul de vineri, cand ar trebui sa depuna juramantul, din cauza ca primarul Bucureștiului și Consiliul General trebuie sa fie investiți in același timp. Acesta spune ca dosarul de validare a mandatelor consilierilor…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara, la România TV, ca PNL va aproba luni, în Biroul Politic Național, un proiect care prevede colaborarea cu PMP în consiliile județele și locale din țara, inclusiv în Consiliul General al Municipiului București.„Chiar…

- Acesta a declarat ca este "foarte probabil" ca reprezentantii USR PLUS si PNL sa detina majoritati in viitorul Consiliu General si in consiliile locale de sector. "Am castigat impreuna Primaria Generala, am castigat impreuna trei sau patru primarii de sector, am castigat impreuna majoritatea, foarte…

