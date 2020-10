Nicușor Dan a făcut testul! A fost sau NU infectat cu noul coronavirus? Intr-o postare pe pagina de facebook, Nicușor Dan a anunțat ca a fost testat negativ și nu este obligat sa intra in izolare. Totuși, noul primar al Capitalei a precizat ca pentru a-i proteja pe cei din jurul sau, va prefera sa ramana o perioada izolat, pana va putea repeta din nou testul. "Rezultatul testului Covid facut la cerere este negativ. Nu sunt incadrat in definiția de caz, deci nu am obligații legale de izolare. Totuși, pentru maxima protecție a celor din jur voi mai ramane in izolare pana vineri 9 octombrie inclusiv, cand voi și repeta testul", a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Rezultatul testului RT-PCR pentru noul coronavirus (SARS Cov 2) in cazul ministrului Sanatatii, Nelu Tataru este negativ. Testul ministrului Sanatatii a fost realizat la cerere, preventiv. Ministrul nu a fost contact direct al unei persoane diagnosticate pozitiv", arata un anunt de presa al Ministerului.…

- Primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca rezultatul testului COVID-19 este negativ si afirma ca va ramane in izolare pana vineri, cand va repeta testul. “Rezultatul testului COVID facut la cerere este negativ. Nu sunt incadrat in definitia de caz, deci nu am obligatii legale de izolare.…

- Testul de coronavirus al lui Nicusor Dan este negativ, insa primarul ales al Capitalei anunta ca ramane in izolare pana vineri. La finalul saptamanii, Nicusor Dan se va testa din nou.”Rezultatul testului Covid facut la cerere este negativ. Nu sunt incadrat in definitia de caz, deci nu am obligatii…

- "Rezultatul testului Covid facut la cerere este negativ. Nu sunt incadrat in definiția de caz, deci nu am obligații legale de izolare. Totuși, pentru maxima protecție a celor din jur voi mai ramane in izolare pana vineri 9 octombrie inclusiv, cand voi și repeta testul", a scris Nicusor Dan…

- Primarul ales al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, intr-un mesaj pe Facebook, rezultatul testului Covid, facut luni. „Rezultatul testului Covid facut la cerere este negativ”, a scris Dan, care a precizat ca va ramane totuși in izolare.

- Primarul din Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, proaspat reales pentru un nou mandat, a fost diagnosticat cu Covid-19. Edilul spune ca se simte slabit și ca joi urmeaza sa mearga la spital. „Ieri am avut febra, iar in aceasta dimineata nu am simțit gustul pastei de dinți. Deoarece acestea sunt simptome ale…

- Reales in funcția de primar al municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a anunțat, marți, ca a fost diagnosticat cu noul coronavirus, informeaza Agerpres."Ieri am avut febra, iar in aceasta dimineata nu am simtit gustul pastei de dinti. Deoarece acestea sunt simptome ale infectiei cu noul coronavirus,…

- Robert Negoița a anunțat pe rețelele de socializare ca s-a simțit rau și a facut testul pentru COVID-19. Rezultatul a fost pozitiv, iar acum politicianul primește tratament. Primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a transmis pe Facebook ca are COVID-19. Acesta a povestit ca primele simptome…