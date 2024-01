Nicușor Dan a acceptat. Fermierii intră în Capitală cu tractoarele Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca a aprobat un protest la care vor participa 5000 de persoane, 100 de tractoare și 100 de capete tractor de tir. Acesta va avea loc duminica, luni și marți in parcarea din Piața Constituției. „Am aprobat un protest care nu va afecta traficul din București. Acesta va avea loc duminica, luni și marți in parcarea din Piața Constituției”, anunța Nicușor Dan. Primarul Capitalei a subliniat ca traficul nu va fi afectat. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

