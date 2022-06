Stiri pe aceeasi tema

Scumpirea puternica a cerealelor, din cauza blocarii exporturilor, care ameninta lumea cu crize alimentare, este provocata de "agresiunea rusa" in Ucraina si nu de sanctiunile impuse Moscovei, subliniaza miercuri ministrul ucranean de Externe Dmitro Kuleba, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Cei mai duri critici ai lui Putin din Rusia si Occident s-au intalnit vineri la Vilnius (Lituania) pentru un summit de criza.

Finlanda si Suedia vor trimite miercuri delegatii la Ankara pentru a incerca sa inlature opozitia Turciei fata de cererile celor doua tari nordice de a adera la NATO, a anuntat marti ministrul de externe finlandez Pekka Haavisto, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Compania rusa Gazprom a oprit exporturile de gaze catre țara vecina, Finlanda, in urma escaladarii disputei privind plata in ruble. Aceasta a fost impusa de ruși ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei de comunitatea internaționala din cauza razboiului din Ucraina, anunța mediafax.

Finlanda si Suedia vor achizitiona impreuna arme de foc portabile si arme antitanc, a anuntat miercuri Ministerul Apararii de la Helsinki, dupa ce in aceeasi zi cele doua state si-au depus oficial cererile de aderare la NATO, transmite Reuters.

Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și alte 27 au fost ranite in timpul atacurilor rusești din regiunea Donețk, in estul Ucrainei, a afirmat guvernatorul regional.

Furnizarea de arme Ucrainei va afecta negocierile de pace, afirma purtatorul de cuvant al Kremlinului.

Publicatia independenta Novaia Gazeta a anuntat luni suspendarea aparitiei sale atat in format online, cat si in versiunea tiparita, pana la sfarsitul operatiunii militare in Ucraina, intr-un moment in care puterea rusa isi intensifica presiunea impotriva vocilor critice la adresa sa, relateaza France…