Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1 , in Albania, cu FK Vllaznia Shkoder, in prima mansa a turului 2 preliminar al Conference League. Returul va avea loc joi, 28 iulie, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Fundasul dreapta, Mihai Capatana, regreta ca nu s-a obtinut victoria, dar este…

- Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1, in Albania, cu FK Vllaznia Shkoder, in prima mansa a turului 2 preliminar al Conference League. Antrenorul Stiintei, Laszlo Balint, considera ca rezultatul final nu a reflectat cele petrecute pe teren. „Nu suntem satisfacuti cu acest rezultat, pentru ca am…

- CS Universitatea Craiova a dominat in Albania, dar a primit gol la singura faza a gazdelor și a terminat la egalitate cu Vllaznia Shkoder, scor 1-1, in prima manșa din turul doi al preliminariilor Conference League.

- Universitatea Craiova a sustinut miercuri seara cel de-al patrulea joc amical din cadrul stagiului din Austria, remizand, scor 1-1, cu Al-Duhail, vicecampioana Qatarului. La finalul intalnirii, reprezentantii Stiintei s-au declarat multumiti cu rezultatul inregistrat, mai ales ca staff-ul tehnic a folosit…

- Gica Craioveanu a vorbit despre dubla din preliminariile Conference League, cu KF Vllaznia, si este de parere ca va fi un test important pentru Laszlo Balint. Fostul jucator al „Științei” a spus ca Universitatea Craiova trebuie sa treaca peste formația din Albania in aceasta competiției, dupa eliminarile…

- CS Universitatea Craiova va juca impotriva lui KF Vllaznia Shkoder, in turul doi preliminar din Conference League. Sorin Carțu, președintele oltenilor, declara ca o eliminare in fața echipei din Albania ar fi de condamnat. In sezonul trecut, Universitatea a fost eliminata de o alta echipa albaneza,…

- Universitatea Craiova s-a impus categoric, scor 4-1, vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața Farului Constanța. La finalul jocului, antrenorul Științei, Laurențiu Reghecampf, s-a declarat foarte mulțumit de evoluție și considera ca victoria aceasta aduce un plus de moral. A fost bucuros…

- Universitatea Craiova a pierdut la limita duelul cu FCSB, 0-1, din etapa 8 a play-off-ului Ligii 1 și trebuie sa se mulțumeasca cu locul 3. La finalul intalnirii de duminica seara, de pe stadionul „Ion Oblemenco“, antrenorul Științei , Laurențiu Reghecampf s-a declarat mulțumit in mare parte de jocul…