Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta cantareata de muzica populara Niculian Stoican, dar si alti interpreti, au participat luni seara la protestul desfasurat in Targu Jiu impotriva masurilor restrictive luate de autoritatile pentru a limita infectarile cu SARS-Cov-2.

- Cateva sute de persoane s-au strans luni in Piata Universitatii din Capitala, pentru a protesta fața de masurile impuse de autoritati in contextul COVID-19. Protestatarii au mers apoi in Piața Victoriei.

- Cateva sute de cetateni au protestat, in mars, dupa miezul noptii de duminica spre luni, impotriva noilor restrictii impotriva raspandirii COVID-19 impuse de autoritati si care au intrat in vigoare duminica seara. Potrivit Jandarmeriei Timis, au fost legitimate cateva persoane. Protestul nu a fost autorizat,…

- Noile proteste impotriva restricțiilor impuse de autoritați au scos in strada mii de romani care s-au decis sa se lupte pentru libertatea lor. Astfel, cele mai mari orașe din țara au gazduit protestele izbucnite spontan, in timp ce oamenii legii au incercat sa țina pasul cu manifestanții. Printre cei…

- Recentul protest de la metrou, care a zapacit, pur și simplu, un oraș intreg, dand peste cap programul calatorilor, dar și ingreunand circulația, revine in atenție, dupa ce de la varful Guvernului s-au anunțat o serie de masuri pe care Florin Cițu le vrea implementate. Se au in vedere și salariile celor…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) afirma ca in sptamana care urmeaza toate efectivele Ministerului de Interne vor fi angrenate in activitati de impunere cu forta a noilor masuri restrictive. ”Sunt semnele de disperare ale unui regim care isi vede capitalul de imagine erodat”, a transmis AUR, facand…

- Doua manifestatii de protest au avut loc sambata dupa-amiaza in Bucuresti, la Piata Victoriei si Piata Universitatii, oamenii exprimandu-si nemultumirea fata de masurile de restrictie introduse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. La protestul din Piata Victoriei, inceput…

- Un numar de 43 de persoane au fost amendate de poliție, dupa ce joi au participat la o inmormantare, in Targu Jiu, fara sa respecte masurile de protecție din pandemie. Valoarea totala a amenzilor este de 9.000 de lei.