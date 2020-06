Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa deciziile echipei, ale producatorului, mai exista insa un motiv care sta in picioare și care e valabil in orice televiziune: concurența. Puțini știu ca Lia Bugnar, deși participa la "Asia Express", lucra și pentru rivalii de la PRO TV, fiind scenarista la serialul "Vlad". Antena 1 știa insa…

- IN CAUTAREA IUBIRII… Vasile Turnau are 32 ani, este din comuna Zapodeni si isi cauta sotie in emisiunea Mireasa de pe Antena 1. Acesta spera sa isi gaseasca o partenera plina de viata si comunicativa cu care sa faca nunta mare in finala competitiei. Si are de unde alege, pentru ca in competitie se afla…

- Alina Ceușan și Carmen Grebenișan s-au remarcat printreconcurenții de la Asia Express datorita capacitații lor de adaptare la diverseprobe, reușind astfel sa se faca placute atat de ceilalți participanți, cat șide public. Celebrele bloggerițe au fost atente la imaginea lor chiar și in condițiivitrege,…

- Reality show-ul Mireasa a inceput totusi, in plina carantina O multime de emisiuni si productii de televiziune si-au oprit filmarile pe perioada pandemiei de Coronavirus. La fel trebuia sa se intample si cu reality show-ul Mireasa de la Antena 1. Postul tv anuntase amanarea inceperii sale, insa iata…

- Antena 1 a anuntat schimbari in grila postului din cauza pandemiei de coronavirus. Astfel, mai multe emisiuni au fost scoase, iar altele, cum e „Asia Express“, vor fi difuzate in mai multe zile pentru a umple golurile.

- Cel mai iubit reality show matrimonial din Romania, Mireasa, va avea premiera sambata, 21 martie, de la ora 17:00. Diana Dumitrescu le da intalnire telespectatorilor sambata, intr-o editie de gala a emisiunii, in care acestia ii vor cunoaște pe cei care au avut curajul sa accepte aceasta provocare,…

- Diana Dumitrescu va prezenta emisiunea "Mireasa", care va avea marea premiera sambata, 21 martie, la Antena 1. Dupa premiera de gala, noul show matrimonial va putea fi urmarit 24/24 pe canalul LIVE al emisiunii din platforma Antena Play.

- S-a intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru cel mai nou reality show matrimonial, Mireasa, ce va avea marea premiera in curand, la Antena 1. Castingul a fost definitivat, iar printre surprizele pe care...