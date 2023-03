Niculae Bădălau scapă de arest și e pus sub control judiciar Curtea de Apel București a admis vineri, 10 martie, contestația formulata de Niculae Badalau, fost vicepreședinte al Autoritații de Audit din Curtea de Conturi, impotriva prelungirii arestului preventiv. Niculae Badalau a fost plasat sub control judiciar. Masura este definitiva. Fostul parlamentar se afla in arest preventiv din 28 noiembrie 2022. Badalau, judecat intr-un dosar DNA Niculae Badalau a fost trimis in judecata in decembrie 2022 de DNA pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita si trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzat ca i-a oferit mita 170.000 de euro unui primar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La jumatatea lunii decembrie 2022, procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, l-au trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pe Niculae Badalau, fost consilier de conturi in cadrul Curții de Conturi a Romaniei și vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul…

- Tribunalul Giurgiu a decis mentinerea in stare de arest preventiv a lui Niculae Badalau, fost consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii. Decizia nu este una definitiva. Tot in acest dosar, Tribunalul Giurgiu…

- Fostul președinte al PSD Giurgiu va petrece sfarșitul anului dupa gratii dupa ce Curtea de Apel București a respins marți contestația depusa impotriva deciziei de arest preventiv, relateaza Agerpres . Decizia este definitiva. Potrivit rechizitoriului DNA, Nicolae Badalau este acuzat i-a cerut unui primar…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins, marti, contestatia formulata de Niculae Badalau la masura arestului preventiv. Decizia instantei este definitiva. "Solutia pe scurt: (...) respinge ca nefondate contestatiile formulate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia…

- Fostul vicepresedintele al Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi Niculae Badalau a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta si dare de mita in forma continuata, in dosarul in care a fost arestat la sfarsitul lunii noiembrie. El i-ar fi cerut unui primar de comuna sa atribuie…

- Fostul vicepresedintele al Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi Niculae Badalau a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta si dare de mita in forma continuata, in dosarul in care a fost arestat la sfarsitul lunii noiembrie. El i-ar fi cerut unui primar de comuna sa atribuie…

- Procurorii DNA l-au trimis, vineri, in judecata pe Niculae Badalau, fostul vicepreședinte al Autoritații de Audit din cadrul Curții de Conturi, sub acuzația de luare de mita și trafic de influența, potrivit unui comunicat al procurorilor. Fostul baron PSD se afla de la mijlocul lunii noiembrie in arest…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1018/VIII/3 din 27 noiembrie 2022 , procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpaților: BADALAU NICULAE, la data faptelor consilier de conturi…