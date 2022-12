Niculae Bădălău – Mărirea și decăderea unui cap de MAFIE Sute de invitați, vedete și politicieni, manele, femei frumoase, bautura scumpa și mancare din belșug, așa aratau, pana deunazi chiolhanurile baronului de Giurgiu, Niculae Badalau. Doar ca ulciorul nu merge de multe ori la apa, iar acum asistam la decaderea unui cap de MAFIE. In loc sa petreaca alaturi de Florin Salam, Niculae Badalau iși serbeaza onomastica in spatele gratiilor. Pentru baronul de Giurgiu nu a contat niciodata ca e post, ca e saracie in țara sau ca e pandemie. El știa un singur lucru: este Sfantul Nicolae, deci este ziua lui onomastica și trebuie tratata cu mare tam-tam. Colegii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

