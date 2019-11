Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca se asteapta la o mai buna prezenta la vot in judetul Giurgiu in turul doi al alegerilor prezidentiale, desi campania a fost searbada si regreta ca nu a putut asista…

- O dezbatere Iohannis-Dancila nu ar strica, declara la RFI președintele PMP, Eugen Tomac, în opinia caruia o asemenea confruntare între candidații din turul secund al alegerilor prezidențiale este un lucru firesc într-o democrație. Eugen Tomac o critica pe Viorica Dancila, dar…

- Echipa noastra a ajuns in comuna Ciorogarla puțin dupa ora 17.00, astfel ca am putut constata ca cetațenii deciși sa iși aleaga președintele s-au mobilizat și au pornit in numar mai mare spre urnele de vot. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 476 La Școala gimnaziala nr. 1 Ciorogarla,…

- Presedintele PSD Arges, Serban Valeca, a declarat, marti, ca dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale se poate discuta despre schimbarea liderilor de organizatii care nu au indeplinit obiectivul stabilit de conducerea partidului in primul tur. "Eu cred ca dupa turul doi putem sa discutam aceste…

- 'Eu cred ca dupa turul doi putem sa discutam aceste lucruri, deocamdata cred ca trebuie sa-i invatam si pe ei ce am facut noi sau sa recunoasca si fiecare, daca isi face o analiza corecta, stie ca a facut cate o greseala sau ce nu a facut si trebuia sa faca si dupa turul doi sa avem o analiza mai…

- Cu mai puțin de 2 ore inainte de inchiderea urnelor, PSD Giurgiu a ales o strategie diferita de celor de la USR-PLUS pentru a iși mobiliza votanții, grupurile de Whatsapp. Președintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau a declarat pentru Libertatea ca strategia de mobilizare a votanților este una care nu…

- Presedintele USR, Dan Barna, candidat la Presedintia Romaniei, a declarat duminica, la Cluj, ca pentru prima data de la Revolutie turul al II-lea al alegerilor prezidentiale va fi fara PSD, potrivit Agerpres. "Peste tot se simte in oras acel 'Wind of Change', cum era cantecul formatiei Scorpions.…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, presei, ca vrea o campanie electorala civilizata, fara atacuri la persoana, si este convins ca Viorica Dancila va castiga, la alegerile prezidentiale, in judetul Giurgiu. "Ne ocupam de campania…