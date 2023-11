”NICU DASCĂLU, CAMPION MONDIAL ÎN JAPONIA!” Gabriela Calițescu și Radu Moraru au inmanat, in premiera, prima diploma de membru onorific, din partea Asociației Responsabili Aparam Democrația Uniti , proaspatului CAMPION MONDIAL la Ashihara Karate, un campion, cu o mare inima de roman, un mare profesionist, un mare sportiv, un OM–MUNTE de MODESTIE, NICU DASCALU, titlu pe care l-a caștigat in JAPONIA. Romania a avut parte de o prestație excepționala, ocupand locul UNU, in clasamentul pe națiuni, cu un impresionant total de 129 de puncte. Acest succes a fost posibil datorita eforturilor depuse de echipa solida de karateka romani care a concurat… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol si foto: nasul.tv

