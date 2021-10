Stiri pe aceeasi tema

- Ofiterii Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Olt au descins, ieri, la locuintele a zece persoane suspectate de inselaciune. Ar fi vorba de angajati ai unei firme de curierat, suspectati ca au inlocuit bunuri din colete. Potrivit oamenilor legii, acest dosar de inselaciune este instrumentat…

- Pe parcursul lunii septembrie, ofițerii Direcției investigații complexe a INI in comun cu angajații Inspectoratului Național de Securitate Publica au documentat activitatea ilegala a unor persoane suspectate de operațiuni ilegale cu alcool.

- Un tanar de 28 de ani a fost reținut de oamenii legii cu droguri. Incidentul a avut loc noaptea trecuta pe strada Petru Zadnipru din sectorul Ciocana al Capitalei. In timp forțele de ordine asigurau ordinea publica in zona, au observat un tanar care manifesta un comportament suspect.

- Un barbat care incerca sa se ascunda de oamenii legii dupa ce si-a injunghiat concubina cu mai multe lovituri de cutit in abdomen, torace si gat, a fost prins la intrarea in localitatea Popricani, au informat, vineri, reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi. ‘Pe data de 22 iulie, in jurul…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, locuitor al Capitalei, banuit de pastrarea și comercializarea substanțelor narcotice a fost reținut de oamenii legii. Acesta s-a dovedit a fi anterior judecat pentru infracțiuni analogice și furt.

- A pornit beat la volan, in plina zi, insa a fost stopat de poliție. Cazul a avut loc dupa amiaza zilei de ieri in satul Pașcani, raionul Cahul. Șoferul unui automobil Dacia a fost somat de polițiștii Direcției de patrulare Sud sa opreasca pentru ca se deplasa neadecvat, insa acesta și-a continuat drumul.

- Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au reținut un barbat, de 45 de ani, banuit de comiterea a doua infracțiuni de furt și o tentativa de furt pe raza municipiului Timișoara. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.…

- F. T. Ieri, cel de-al doilea individ care s-ar face vinovat de furt de componente auto dintr-un autoturism parcat in Ploiesti a fost prins si arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta era cautat de catre politistii prahoveni inca din dimineata zilei de sambata, 3 iulie a.c. Reamintim ca, atunci, oamenii…