- Rapperul american Huey, in varsta de 32 de ani, devenit cunoscut la inceputul anilor 2000 cu piesa „Pop, Lock & Drop It”, a fost impuscat mortal in localitatea Kinloch din statul Missouri, potrivit The Guardian.Huey, pe numele real Lawrence Franks Jr, a fost impuscat joi seara. El a fost…

- Falsurile de bancnote romanesti expertizate la BNR au totalizat 3.507 bucati, in anul 2019, in scadere cu 41% fata de 2018, bancnota cu cel mai mare numar de falsuri inregistrate fiind cea de 100 lei, potrivit raportului anual al Bancii Nationale a Romaniei.Din numarul total de bancnote false,…

- Zece cetateni sirieni care se aflau intr-un centru de carantina din judetul Arad au plecat fara acordul autoritatilor, fiind cautati de fortele de ordine si dati in consemn la frontiera.Purtatorul de cuvant al Prefecturii Arad, Lucian Cozma, a declarat, vineri seara, pentru AGERPRES, ca strainii…

- Democratia nu este intotdeauna un mars triumfal, ci un maraton de adaptabilitate, rezistenta si angajament de a lucra impreuna, a declarat, vineri, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, in deschiderea videoconferintei aniversare a Comunitatii Democratiilor.Seful diplomatiei romane a abordat,…

- Goran Ivanisevici, directorul Adria Tour, a fost testat pozitiv cu coronavirus, la fel ca alte vedete implicate in turneul demonstrativ.Croatul a fost testat anterior de doua ori negativ, scrie news.ro. Citește și: Dialog spumos intre avocata lui Liviu Dragnea și Marian Ceaușescu: ‘Nu…

- Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost inculpat in dosarul Tel Drum de catre procurorii DNA.”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpatul…

- Regizorul rus de teatru si film Kirill Serebrennikov a fost condamnat vineri, la Moscova, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru deturnare de fonduri intr-o afacere considerata politica de partizanii sai, scrie AFP."Reabilitarea lui Serebrennikov este posibila fara o pedeapsa reala",…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, s-a declarat convins, vineri, ca tara sa va deveni membru deplin al Uniunii Europene pana in 2026, in urma unei intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza DPA.Dupa intrevederea care a avut loc vineri la Bruxelles, Vucic…