Presedintele Comisiei de sanatate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, a afirmat, joi, ca nu mai exista intarzieri in avizarea studiilor clinice la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDM), dupa ce s-a stabilit un termen de 30 de zile pentru solutionarea unei…

Comisia UE dorește ca Croația, Bulgaria și Romania sa fie incluse in spațiul Schengen. Ministrul austriac de Interne Gerhard Karner se pronunța impotriva acestor acțiuni, informeaza publicația Kurier.at.

Plenul Senatului a adoptat, luni, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru aprobarea contractului de finantare pentru Spitalul Regional de Urgenta Craiova dintre Romania si Banca Europeana de Investitii.

Sistemul informatic integrat de monitorizare a trasabilitatii materialelor lemnoase (SUMAL) nu face fata valului de ilegalitati care s-a abatut asupra padurilor Romaniei, la nici 20 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei care plafoneaza pretul lemnului de foc la 400 lei/mc, avertizeaza WWF…

Romania are nevoie de statisticieni care sa asigure date cat mai complete, iar pentru atingerea acestui deziderat este nevoie si de o noua abordare din perspectiva salarizarii, intrucat nu pot fi specialisti de prima mana tinuti in sistemul statistic fara a avea un asemenea sistem de salarizare,…

Proiectul "Traditia constitutionala si perspectivele constitutionalismului in Romania", dedicat implinirii a 100 de ani de la adoptarea Constitutiei Romaniei, in martie 1923, va fi lansat, joi, de Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Romane, in Amfiteatrul "Ion Heliade Radulescu" al Bibliotecii…

Proiectul "Sanatate in comunitate", prin care cetatenii ucraineni pot beneficia de consultatii medicale gratuite, va fi implementat, in perioada urmatoare, in Bucuresti de Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, informeaza un comunicat transmis AGERPRES.

Masa calda in școli, probabil cel mai lung program pilot din Romania, trebuie permanentizat, potrivit unui grup de parlamentari USR PLUS, deponenții unui amendament in Comisia pentru invațamant din Senat.