- Caștigatoarea „Vocea Romaniei” 2012, Julie Mayaya, a anunțat ca ea și iubitul sau, managerul Mihai Chirvase, s-au desparțit dupa o relație de mai mulți ani. Cei doi erau logodiți și chiar aveau planuri de casatorie. Ea a facut primele declarații dupa separare. „Sunt singura de cateva luni bune și ma…

- Oana Roman și Marius Elisei se comporta precum un cuplu proaspat casatorit, deși sunt proaspat divorțați. De cand s-au impacat, vedeta Antena Stars și cel care este, in mod legal, fostul ei soț au inceput sa-și arate dragostea fara rețineri, fiind mai romantici decat au fost chiar și la inceputul casniciei…

- Dupa 9 ani de relație, Alex Velea a facut pasul cel mare și a cerut-o, in sfarșit, in casatorie pe Antonia. Artistul a vrut sa-i faca o surpriza partenerei lui de viața, așa ca a filmat tot momentul emoționat cand i-a oferit inelul, potrivit click.ro. Cererea in casatorie s-a lasat cu lacrimi de fericire,…

- Dani Mocanu a ”rupt” din nou topurile cu noua lui piesa in trendingul romanesc. Chiar daca internauții au rabufnit și i-au spus ca a mințit atunci cand a afirmat ca iși va dedica intreaga viața lui Dumnezeu renunțand la muzica, celebrul manelist a vrut sa demonstreze ca, pentru el, credința ramane pe…

- Anda Adam se bucura de un nou barbat in viața sa, dupa divorțul de tatal fetiței sale. Fanii solistei sunt fericiți pentru ea pentru ca alaturi are un partener extrem de atent. Cu ce dovada suprema de iubire a venit in prim-plan iubitul blondinei? Noul iubit al Andei Adam se intrece pe sine: dovada…

- Pepe a facut dezvaluiri despre o noua casatorie. Cantarețul e acum in tatonari cu o femeie, insa nu poate spune inca ca este intr-o relație serioasa de iubire. Artistul a fost casatorit de doua ori pana acum. Primul mariaj a fost cel cu Oana Zavoranu, iar al doilea cu Raluca Pascu. La 4 luni de la divorț,…

- Deea și Dinu Maxer sunt casatoriți de 13 ani și au impreuna doi copii. Artista a dezvaluit recent, ca atunci cand și-a cunoscut soțul, acesta nu iși dorea o familie. Mai mult, Deea a vorbit și despre motivul desparțirii dintre Dinu și Nicoleta Luciu, dupa o relație de 8 ani. „Cand ne-am cunoscut, eu…