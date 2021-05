Nicoleta Nucă, ținta comentariilor răutăcioase în mediul online Intrata virtual in direct in emisiunea Vorbește Lumea , Nicoleta Nuca (27 de ani) a vorbit despre mesajele rautacioase pe care le primește in mediul online. Solista a marturisit ca nu criticile o ranesc, ci maniera jignitoare in care oamenii se exprima la adresa ei. Nicoleta Nuca, ținta comentariilor rautacioase in mediul online „Nu cred ca este o chestie așa de noua. Nu este prima data, cumva, cand ma confrunt cu hate-ul. Este ceva firesc. Toți artiștii cred ca se confrunta cu asta. Este o forma de bullying, cyberbullying mai exact. Din pacate, cred eu, a devenit o normalitate, deși nu ar trebui. Ar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

