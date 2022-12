Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Luciu a ocupat scaunul de jurat la „iUmor” pentru o ediție. Vedeta, care a revenit pe micul ecran dupa o pauza de ani de zile, a fost luata la roast de Doinița Oancea, actrița care ii e prietena de 15 ani de zile. Multe dezvaluiri neștiute a facut despre Nicoleta, care e mama a patru copii.…

- Deși municipalitatea timișoreana sau Casa de Cultura, aflata in subordinea sa, nu au anunțat nimic oficial, se pregateste organizarea unei noi ediții a Targului de Craciun. Și, se pare ca pentru a pune la punct un eveniment de zile mari s-a apelat pentru sprijin la un alt organizator, unul cu experiența…

- Cumparatorii europeni adopta strategii de adaptare, concentrandu-se pe cumpararea de produse esențiale (56%) sau pe a cumpara mai puțin in general (31%). Doua sondaje NielsenIQ arata impactul inflației asupra consumatorilor, dar și ca aceștia vor incerca sa iși mențina obiceiurile de Craciun.…

- UNTOLD Universe aduce magia sarbatorilor de iarna in București. Organizatorii festivalurilor Neversea și UNTOLD pregatesc in colaborare cu Primaria Sec-torului 6, in parcul Drumul Taberei, cel mai mare parc tematic de Craciun din Capitala. In perioada 25 noiembrie – 27 decembrie, parcul se va trasforma…

- Primaria Capitalei invita operatorii privați sa se implice in organizarea Targului de Craciun 2022. Evenimentul va avea loc in perioada 30 noiembrie – 26 decembrie 2022, in Piața Constituției.

- Cadou de bun venit pe lume, botez, zi de naștere, 1 Iunie, Craciun, iepurașul de Paște, Zana Maseluța, sunt atat de multe ocazii pentru a-i rasfața pe cei mici și de fiecare data aceeași grija: sa alegem ceva care sa ramana ca amintire peste ani. Ceva care sa nu sfarșeasca in numeroasele coșuri cu jucarii.…

- Ca administrația Fritz una spune și alta face nu mai e un secret pentru nimeni. Nici ca, de aproape doi ani, se incearca diluarea și chiar suprimarea tradițiilor locale și romanești, iarași e un fapt cunoscut. De exemplu, dupa ce s-a incercat desființarea Rugii Timișoarei și, abia cu greu, dupa presiunea…