Un muzicolog clujean ne-a reprezentat la New York

Conferențiar univ. dr. Bianca Țiplea Temeș a participat la confernița cu titlul &"Musicology in the Age of (Post)Globalization&", organizată de City University of New York și Brook Center, în perioada 4 – 6 aprilie, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la nașterea acestui vizionar în… [citeste mai departe]