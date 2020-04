Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman a facut precizari cu privire la cel de al treilea zbor SAC C 17 spre Romania."Suntem mandri ca am putut oferi asistenta Guvernului Romaniei pentru transportarea resurselor extrem de necesare din Coreea de Sud in Romania. Doresc sa multumesc echipei SAC Capabilitatea…

- In plina epidemie de coronavirus, Lora pare sa nu aiba teama de nimic. Cantareața și-a luat iubitul, s-au urcat in primul avion și au ales sa petreaca timpul intr-o vacanța exotica.

- Presedintele USR, Dan Barna, considera ca Romania are nevoie de un guvern cu puteri depline care sa poata sa gestioneze cu responsabilitate si autoritate situatia generata de raspandirea coronavirusului. "Romania are nevoie de un guvern stabil. Suprapunerea unei crize politice peste o…

- Autoarea irlandeza Siobhan Parkinson, reputata scriitoare pentru copii, va fi prezenta la Constanta si Bucuresti in perioada 4 - 8 martie pentru a sustine doua conferinte si pentru a-si lansa cartea „Miracolele Mirandei”.

- O crima oribila socheaza trei tari. O romanca de 36 de ani, stabilita in Spania, a fost ucisa si aruncata intr-un tomberon de iubitul ei, un cetatean olandez cu 23 de ani mai in varsta. Politistii i-au gasit trupul plin de rani intr-un cos de gunoi din oras.

- 117 școli și gradinițe de stat din țara au cursurile parțial suspendate ori sunt inchise cu totul, din cauza gripei. . Ministerul Educației le-a amintit directorilor ca triajul zilnic și igienizarea sunt obligatorii, pentru limitarea focarelor, iar cursurile se suspenda obligatoriu la trei cazuri de…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat miercuri ca ar dori sa creada ca PNL si premierul Ludovic Orban isi doresc cu adevarat ca alegerea primarilor sa se realizeze in doua tururi, amintind ca acesta este un punct din acordul politic dintre cele doua formatiuni."Vreau sa cred ca…

- Mihai Traistariu se pregatește pentru a 11-a participare la Eurovision. "Cand e dragoste, e pe toata viața. Anul trecut m-am retras pentru ca aparusera niște nereguli in mintea mea, poate au fost, poate nu au fost. Eurovisionul ramane o prioritate in cariera mea. Nu știu de ce. Nu trebuie condamnat…