- Duminica mergem la vot și n-am avut o dezbatere serioasa intre candidați. Cam așa suna mesajul deșertaciunii. Cetațeanul care iși dorește sa mearga la vot ar fi vrut sa afle de la candidații cu șanse Nicolae Robu și Dominic Fritz ce proiecte au pentru Timișoara. Iar dupa ce și-ar fi luat ințelepciune…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a publicat, marți dimineața pe contul sau de Facebook, o serie de imagini primite de la o familie din Timișoara, care arata cum aceasta este terorizata de vecinii cu care este nevoita sa traiasca de 20 de ani. Edilul-șef vorbește despre un ”clan imobiliar”, dar, mai…

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a primit o carte de rezident din partea autoritaților romane și anunța ca nu are niciun buletin de Germania sau vreun domiciliu secret acolo. In plus, dupa Paști iși va depune dosarul pentru obținerea cetațeniei, a anunțat, luni, Fritz. Tocmai ce mi-a venit cartea…

- Incepand de duminica, Raul Olajos a pornit oficial in cursa pentru funcția de primar al Timișoarei. Acum la REPER, el spune ca nu e vorba, in primul rand, despre candidatura sa, ci despre echipa partidului. Dupa independenții Marian Vasile și Cristian Moș, plus Dominic Fritz de la Alianța Dreapta Unita…

- Toți liderii partidelor componente ale Alianței Dreapta Unita au venit, marți, la Timișoara, pentru a-și prezenta susținerea pentru Dominic Fritz. El și-a lansat, oficial, candidatura la un nou mandat de primar al Timișoarei, in paralel fiind prezentata și lista candidaților eligibili pentru consiliul…

- Timisoreanul Ovidiu Gant, deputat din partea Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), a transmis un mesaj de sustinere pentu primarul Dominic Fritz, afirmand ca in primul mandat, edilul i-a confirmat asteptarile. In urma cu trei zile a fost anuntata constituirea Aliantei pentru Timisoara,…

- Alaturi de cele trei partide deja asumate pentru susținerea lui Dominic Fritz pentru obținerea unui nou mandat de primar, USR, PMP și Forța Dreptei, pe lista extinsa, devenita Alianța pentru Timișoara, apar, de joi, și Partidul Liberal – partea ”oficiala” a aripii Raul Ambruș, desprinsa din PNL Timiș,…

- PNL a refuzat sa voteze proiectul primarului Dominic Fritz de a construi un nou spital municipal, cu finanțare de la Banca Mondiala, iar consilierul PNL Simion Moșiu a votat “NU”, arata USR Timis, printr-un comuncat dfe presa. Simion Moșiu este și pe lista de consilieri locali ai lui Nicolae Robu, fostul…