Stiri pe aceeasi tema

- Antonia este mama a trei copii, doi baieți și o fata, pe nume Maya, din prima casatorie. Artista are o viața de succes și o familie implinita, insa este departe de fiica sa a carei custodie a obținut-o fostul soț. Cantareața a postat la ceas de "sarbatoare" prima poza cu Maya, dupa ce a venit pe lume

- Rihanna le-a dat asigurari fanilor ca „nu vor fi dezamagiți” cand muzica sa noua va fi, in sfarșit, lansata. De asemenea, vedeta a spus ca lucreaza la melodii noi „mereu”. Cantareața in varsta de 32 de ani – al carei ultim album, ‘Anti’, a fost lansat in 2016 – a spus, potrivit contactmusic.com: „Mereu…

- Pe 22 iulie 2017, in timp ce admiratorii ii trimiteau solistei zeci de mesaje in care era urata de ziua sa, omul datorita caruia omul care i-a incredințat cele mai frumoase compoziții ale sale, compozitorul Dumitru Lupu s-a stins din viața. Fire sensibila, Ileana Sipoteanu a ramas marcata de tragedia…

- Daiana traiește un coșmar de cand a fost sedusa, lasata gravida și abandonata. Tanara de 21 de ani plange cu lacrimi amare pentru ca iubitul nu-și recunoaște copilul. Care este motivul barbatului?

- Nicole Cherry și iubitul sau sunt fara doar și poate unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz, insa, cu siguranța nu știați cum a inceput povestea lor de dragoste! ”Cireșica” a dezvaluit cele mai intime secrete, dar mai ales, cum a cucerit-o iubitul! Sunteți curioși?

- Relația dintre Lidia Buble și Razvan Simion s-a sfarșit. Inainte ca prezentatorul TV sa anunțe separarea, printr-un mesaj publicat pe Instagram și șters ulterior, cantareața a dat un interviu in care declara ca toate sunt numai lapte și miere intre ea și partener. Lidia Buble și Razvan Simion s-au desparțit.…