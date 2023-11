Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Campulung Muscel, Elena Lasconi, afirma ca toate evenimentele recente legate de fiica sa, Oana, au avut un impact puternic asupra sa și ca este extrem de dificil sa asiste la atacurile la adresa ei. Conform unor informații provenite din surse politice, Elena Lasconi a precizat, intr-un…

- Primarul din Campulung Muscel, Elena Lasconi, sustine ca toate cele intamplate in ultimele zile in legatura cu fiica sa, Oana, au ”doborat-o” si ca este cel mai greu sa fie ”spectator la linsajul de care are ea parte”. Ea afirma ca va merge la Paris pentru a discuta cu fiica sa si le transmite colegilor…

- Elena Lasconi a afirmat, intr-un mesaj transmis pe grupurile de comunicare ale USR, ca ultimele zile au fost „cele mai grele si dureroase” din viata sa. De asemenea, ea le-a cerut iertare ”colegilor care s-au simtit dezamagiti” de declaratiile sale. ”M-am asteptat la orice mai putin la faza cu Oana.…

- Elena Gheorghe a atras atenția cu cele mai recente fotografii distribuite pe rețelele de socializare. Cantareața a impresionat alaturi de soțul ei, caci impreuna au participat la un eveniment important de familie. In weekendul care tocmai a trecut, un eveniment important a avut loc in familia Elenei…

- Ruby este una dintre cele mai indragite artiste de la noi din țara. Cu toate ca are mult succes, ea nu a uitat de unde a plecat și nici pe cei dragi, astfel ca bunica ei are un rol important in viața cantareței. Cu ocazia aniversarii, cantareața a „dezvaluit” un detaliu important, iar fanii au fost…

- Michael Owen (43 de ani), fost atacant la Real Madrid, Liverpool și Manchester United, e in prezent analist TV, insa fiica lui l-a depașit cu mult in celebritate. Gemma Owen a participat la Insula Iubirii in 2022 și a devenit intre timp mult mai celebra decat tatal ei. Ea are aproximativ 2 milioane…

- Gala Excelența in Business, organizata de Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA, sub patronajul Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului, avand ca partener oficial Academia de Studii Economice București și partener m

- Se anunța noi schimbari in viața Cristinei Șișcanu. Celebra prezentatoare a facut un anunț important. Se pare ca indragitul cuplu au cazut de comun acord sa vanda casa. Ce i-a impins sa ia aceasta decizie? Anunț important facut de Cristina Șișcanu Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu formeaza de mai…