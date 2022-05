Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Petre a fost chemat zilele trecute la școala unde invața fiica lui, unde au sarbatorit Ziua Tatalui. Catinca, fiica dansatorului și a Elwirei, a reușit sa iși faca tatal sa lacrimeze.Caștigatorul de la „Asia Express” are doua fete de care este foarte mandru. Recent, Mihai Petre a fost chemat la…

- Adina, mama Anei Baniciu și fosta soție a lui Mircea Baniciu, a murit din cauza unor probleme de sanatate. Artista trece acum prin unul dintre cele mai grele momente ale vieții sale și a transmis un mesaj dureros.Pe contul de Instagram, Ana Baniciu a anunțat cu mare durere in suflet ca mama ei s-a stins…

- Daca va intrebați cum petrece Alex Bodi de 1 Mai, ei bine, noi avem raspunsul. Afaceristul petrece alaturi de doua dintre cele mai importante persoane din viața lui. Este vorba despre iubita lui și fiica sa cea mare. Da, este adevarat! Alex Bodi s-a impacat din nou cu actuala sa partenera de viața.

- Carmen Grebenișan este una dintre cele mai cunoscute influencerițe de la noi din tara, iar cifrele de pe rețelele de socializare sunt cea mai buna dovada in acest sens. Viața ei s-a schimbat radical de cand s-a casatorit, iar in exclusivitate la Antena Stars a povestit de ce a dorit, la un moment dat,…

- Nicole Cherry , in varsta de 23 de ani și logodnicul ei, Florin Popa , in varsta de 31 de ani, au devenit parinți in urma cu patru luni. Anastasia Maria s-a nascut in noiembrie 2021. Pe 27 martie 2022, iar astazi a implinit 4 luni, ocazie cu care mama ei a publicat o imagine, alaturi de care a scris…

- Kylie Jenner, sora lui Kim Kardashian, a anunțat ca i-a schimbat numele fiului ei. Vedeta, in varsta de 24 de ani, nu a anunțat inca noul nume pe care l-a ales pentru baiețelul ei și al lui Travis Scott. Inițial, Kylie Jenner și Travis Scott au ales numele Wolf, tradus in romana ca Lup, insa acum s-au…

- Nicole Cherry a anunțat prin intermediul unei postari pe Facebook ca fiica ei și a lui Florin Popa a implinit deja trei luni. Au pozat ca o familie fericita ce sunt, insa micuța e cea care a atras atenția. Imbracata intr-un costum roz, pufos, Anastasia a fost surprinsa in brațele tatalui ei la ceas…

- Daniel Buzdugan a fost invitat la podcastul lui Damian Draghici, unde a vorbit și despre experiența de pe Muntele Athos care i-a schimbat complet viața. Matinalul de la Radio ZU a povestit ce i s-a intamplat acolo. In urma cu mai mulți ani, Daniel Buzdugan a mers la Muntele Athos, unde a avut o experiența…