Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații halucinante apar in cazul crimei de la Arad, in care o fetița de 4 anișori ar fi fost ucisa de catre concubinul de 23 de ani al mamei victimei. Ce spun rudele și familia presupusului ucigaș despre partenera sa de viața. Ce spun rudele presupusului criminal al fetiței de 4 ani din Arad…

- Procurorii scot la iveala noi detalii șocante in cazul fetiței de patru ani ucise de concubinul mamei sale. Urmeaza informații cu impact emoțional! Barbatul a mințit-o pe mama fetiței spunandu-i ca aceasta a murit accidental dupa ce a cazut in baie, iar femeia l-a crezut și nici

- Nicole Cherry mai are foarte puțin pana cand va deveni mama, insa artista deja a inceput pregatirile. Recent le-a prezentat fanilor cateva hainuțe pentru fetița și e tare nerabdatoare sa o stranga in brațe.

- Camera proiectata de 288 megapixeli a dispozitivului are un cimp vizual de 200 de ori mai mare decit cel al telescopului Hubble. NASA (SUA) a finalizat lucrarile de dezvoltare privind crearea telescopului spațial Nancy Grace Roman. Despre acest lucru s-a anunțat duminica, 3 octombrie, pe site-ul departamentului.…

- Universitatea din Craiova primeste de azi studentii in camine, dupa un an universitar in care s-a studiat online. Chiar daca studentii trebuie sa prezinte certificatul de vaccinare, s-au luat si alte masuri pentru prevenirea infectarii cu coronavirus. Una dintre aceste masuri este ca vor sta maximum…

- Cristina Cioran a nascut prematur o fetița, insa dupa cateva saptamani petrecute in spital, micuța este bine. Vedeta a stabilit botezul fetiței sale și spera ca pandemia sa nu-i dea planurile peste cap. Nașii Emei au fost aleși deja. A nascut prematur, insa acum este cea mai fericita pentru ca fetița…

- Nicole Cherry se pregatește sa devina mama pentru prima data la doar 22 de ani. Intr-un interviu exclusiv pentru VIVA! , tanara artista a dezvaluit cum se ințelege cu socrii sai și cine o va ajuta atunci cand micuța ei va veni pe lume. Au mai ramas doar cateva luni pana cand vedeta iși va strange fiica…