Nicolae Stanciu (28 de ani) are șanse tot mai mari sa faca un nou pas in cariera. Galatasaray il dorește pe internaționalul roman. Publicația turca Takvim Gazetesi a anunțat ca gruparea din Istanbul s-a ințeles cu Stanciu, pentru transfer. Sursa citata a scris și ca Gheorghe Hagi, o legenda a clubului Galatasaray, l-a convins pe Stanciu accepte transferul in Turcia. Slavia Praga cere in schimbul mijlocașului circa 7,5 milioane de euro, dar Galatasaray nu vrea sa achite maim ult 4 milioane de euro. ???? Le milieu de terrain roumain Nicolae Stanciu a actuellement une offre pour signer a Galatasaray…