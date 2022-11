Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul din Alba Iulia, Nicolae Stanciu, dorit la CFR Cluj. La ce salariu trebuie sa renunțe pentru a juca in Romania Fotbalistul din Alba Iulia, Nicolae Stanciu, este dorit la Cluj, la campioana Romaniei la Fotbal, CFR Cluj. Insa, mijlocașul de 29 de ani are un sezon foarte bun in China, la formația…

- Edi Iordanescu, selecționerul echipei naționale, i-a recomandat lui Nicolae Stanciu sa se transfere in Europa. Ajuns in martie in China, la Wuhan Three Towns, mijlocașul in varsta de 29 de ani ar fi mai aproape de prima reprezentativa daca ar evolua la o grupare din Europa, e de parere selecționerul,…

- Ajuns in martie in China, la Wuhan Three Towns, mijlocașul Nicolae Stanciu (29 de ani) ar putea reveni in Europa in aceasta iarna. Dupa aproape un an in China, Nicolae Stanciu s-ar putea intoarce in Europa, dupa cum iși dorește agentul sau, Anamaria Prodan. VIDEO Anamaria Prodan vrea sa-l transfere…

- Nicolae Stanciu (29 de ani), fotbalistul legitimat la Wuhan Three Towns, in China, a revenit la echipa naționala dupa o pauza de aproape un an. Ultimul meci bifat de mijlocaș dateaza din 14 noiembrie 2021, cand prima reprezentativa se impunea in fața celor din Liechtenstein, scor 2-0, in preliminariile…

- Crescut la clubul Astra, ploieșteanul Valentin Gheorghe a ”prins”, in premiera pentru el, lista convocarilor preliminare la prima reprezentativa! Naționala Romaniei va disputa in luna septembrie ultimele doua partide din grupa de UEFA Nations League: Vineri, 23 septembrie, ora 21:45, stadionul Olimpic…

- Selectionerul Edward Iordanescu a trimis 27 de convocari preliminare pentru fotbalisti de la cluburi din afara Romaniei, in vederea meciurilor din septembrie, din Liga Natiunilor, informeaza frf.ro. Nationala Romaniei in septembrie ultimele doua partide din Liga Natiunilor: Vineri, 23 septembrie, ora…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu, care evolueaza la echipa chineza Wuham Three Towns, a dat duminica o noua pasa de gol in campionat, intr-un meci castigat de formatia sa. Stanciu i-a pasat decisiv brazilianului Marcao, in minutul 5 al meciului de pe teren propriu cu Shenzen, si acesta a deschs scorul.…

- Anamaria Prodan, agentul mijlocașului Nicolae Stanciu, romanul care face furori in China, la Wuhan Three Towns, spune ca evoluțiile consistente ale fotbalistului de 29 de ani ii vor aduce acestuia un nou transfer mai devreme sau mai tarziu. Adus in martie, de la Slavia Praga, Stanciu a impresionat in…