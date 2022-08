Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu, care evolueaza la echipa chineza Wuham Three Towns, a dat duminica o noua pasa de gol in campionat, intr-un meci castigat de formatia sa. Stanciu i-a pasat decisiv brazilianului Marcao, in minutul 5 al meciului de pe teren propriu cu Shenzen, si acesta a deschs scorul.…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru echipa Wuhan Three Towns, care a dispus cu 3-0 de Henan Songshan Longmen, miercuri, in etapa a 13-a a Superligii chineze de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Fotbalistul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru echipa Wuhan Three Towns, care a surclasat-o pe Wuhan FC cu scorul de 5-0, vineri, intr-un meci din etapa a noua a primei ligi chineze. Stanciu a marcat al treilea gol al partidei (54) si a pasat decisiv pentru al doilea, marcat de Ademilson (32).…

- Nicolae Stanciu (29 de ani) a inscris un gol superb și a pasat decisiv la altul in meciul dintre Wuhan Three Towns și Shanghai Shenhua, scor 4-2, din etapa 8 a campionatului Chinei. Nicolae Stanciu a contribuit decisiv la o noua victorie a celor de la Wuhan Three Towns. Cu mijlocașul roman integralist,…

- Nicolae Stanciu (28 de ani) a marcat pentru Wuhan Theree Towns in victoria cu Guangzouh FC, scor 2-1, intr-un meci din campionatul Chinei. Internaționalul roman a egalat in minutul 23 dintr-o lovitura libera. Stanciu a trimis de la mare distanța, la colțul lung, iar portarul advers nu a reușit sa intervina,…

- Nicolae Stanciu (29 de ani) a contribuit decisiv la victoria celor de la Wuhan Three Towns cu Shanghai Port, scor 2-1. Mijlocașul roman a centrat la golul de 2-0. Nicolae Stanciu iși continua parcursul excelent din China. Mijlocașul roman a ajuns la doua goluri și 3 pase decisive in 5 meciuri disputate…

- Mijlocașul ofensiv al lui Wuhan Three Towns, Nicolae Stanciu (29 de ani), a reușit doua pase decisive in victoria din deplasare cu Wuhan FC, scor 3-1, la o zi dupa dezastrul naționalei Romaniei cu Muntenegru, 0-3 pe Giulești. In minutul 22, Marcao a deschis scorul din pasa romanului. Stanciu i-a așezat…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a reusit prima sa „dubla” in Super Liga chineza de fotbal. In meciul cu Guangzhou FC, disputat marti, 7 iunie, si castigat de echipa sa, Wuhan Three Towns, cu scorul de 6-0, Stanciu a deschis scorul in min. 11, dintr-o lovitura libera de la 18 metri, si a mai inscris…