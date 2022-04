Stiri pe aceeasi tema

- Deși mai este mult și bine pana la urmatoarele alegeri locale, PNL se gandește inca de pe acum la candidatul ideal. Cosmin Tabara se afla pe lista lunga printre favoriți, la fel ca Ben-Oni Ardelean sau… Nicolae Robu. Asata o spune și președintele PNL, Alin Nica. „E prematur sa anunțam candidatul la…

- Descinderea procurorilor DNA la Primaria Timișoara starnește ingrijorarea liberalilor. Liderii PNL vorbesc chiar despre un atac la siguranța cetațeanului, ca urmare a intenției de falimentare a Colterm. In discuțiile cu jurnaliștii locali, liderul PNL Timiș, Alin Nica, spune ca nu știe amanunte despre…

- Președintele PNL și CJ Timiș, Alin Nica, a declarat, luni, ca vazand lamentarile primarului Dominic Fritz ca orice critica e un atac politic, a decis sa vina cu cateva soluții la criza Colterm. „Pe termen mediu și lung, am identificat patru proiecte cu surse de finanțare. Primul proiect este o centrala…

- Presedintele PNL Timis, Alin Nica, a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, despre faptul ca initial a anuntat ca nu sustine schimbarea presedintelui PNL si ulterior a semnat convocatorul pentru sedinta BEx, ca nu este un tradator si nu se razgandeste dar constatand ca este o majoritate…

- UPDATE George Simion a fost ales, duminica, președinte AUR. AUR a organizat, duminica, un congres extraordinar, pentru a-și desemna noua conducere. Pana acum, partidul a fost condus de George Simion și Claudiu Tarziu (conducere bicefala). George Simion a avut un contracandidat – un deputat din Constanța,…

- In ultimele zile, presedintele PNL Timis, Alin Nica, totodata sef al CJ Timis, a produs mai multe atacuri furibunde la adresa primarului Timisoarei, Dominic Fritz, totodata presedinte al USR Timis. Trebuie amintit ca intre cei doi exista parafrata o alianta locala, inca nedenuntata, dar care nu mai…

- Proiectul de buget al Consiliului Județean Timiș a fost intocmit dupa zeci de ore de discuții și dezbateri in cadrul aparatului de specialitate al instituției și va fi supus votului aleșilor in cadrul unei ședințe care va avea loc in 10 februarie. Președintele CJ Timiș, Alin Nica, a declarat, joi, ca,…

- Relațiile dintre primarul Claudiu Buciu și Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș și al PNL Timiș, revin la normalitate. Miercuri, președintele CJT, Alin Nica, s-a intalnit, la Primaria Lugoj, cu primarul Claudiu Buciu. Dupa cum a anunțat primarul Claudiu Buciu, discuțiile…