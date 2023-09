Stiri pe aceeasi tema

- Alin Nica a fost revocat din Consiliul Național de Integritate. „Votul politic bate justiția!”, afirma președintele CJT. Alin Nica a fost revocat din Consiliul Național de Integritate, iar replica președintelui CJT nu a intarziat sa apara...

- Fostul primar Nicolae Robu, in varsta de 68 de ani, urmarit penal de DNA, este luat in calcul de PNL pentru a candida din nou la Primaria Timișoarei, la alegerile din anul 2024. Alin Nica, președintele Organizației PNL Timiș, a declarat ca liberalii au comandat trei sondaje și in toate Nicolae Robu…

- Consiliul Judetean Timis anunta punerea in vanzare a biletelor la expozitia ”Brancusi: surse romanesti si perspective universale” care va avea loc in perioada 30 septembrie 2023 - 28 ianuarie 2024 la Muzeul de Arta din Timisoara. Pretul biletelor porneste de la 100 de lei si ajunge la 22 de lei pentru…

- Nicolae Robu rezolva problemele Timisoarei si fiind la pensie. Fostul primar spune ca a solutionat, alaturi de presedintele CJ Timis, Alin Nica, problema stalpilor de la Dumbravita, punand presiune pe „incompetentul” Dominic Fritz. Epopeea stalpilor de la Dumbravita s-a rezolva exact asa cum anuntau…

- Presedintele PDS Timis, Alfred Simonis, a reactionat imediat la afirmatiile omologului sau PNL-ist, Alin Nica, dupa ce acesta din urma s-a plans ca ordonanta austeritatii va bloca ridicarea noului stadion al Timisoarei. Simonis afirma ca stadionul se va face, iar o Hotarare de Guvern in acest sens va…

- Fostul președinte american, Donald Trump, domina competitia interna republicana pentru alegerile prezidentiale din Statele Unite de anul viitor, avand un sprijin de 47% in Partidul Republican, mult peste cel de 19% pentru guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, indica rezultatele

- Presedintele american Joe Biden si-a exprimat dorinta de a vedea Suedia aderand la NATO "cat mai curand posibil" intr-o convorbire telefonica avuta duminica cu presedintele turc Tayyip Erdogan, in cursul careia au stabilit sa aiba o discutie intre patru ochi cu ocazia summitului Aliantei Nord-Atlantice…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, secretarul general al partidului, Lucian Bode, ministrii, secretarii de stat si prim-vicepresedintii liberali vor avea joi o sedinta de coordonare a activitatii politice si guvernamentale. Aceste ședințe și faptul ca Nicolae Ciuca devine un ”premier din umbra”, care…