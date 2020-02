Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache a lansat luni, inainte de decizia CCR, un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, caruia ii reproșeaza ca l-a propus pe Ludovic Orban pentru funcția de premier deși știa ca acesta nu va fi validat de Parlament.EROU chiar și in timpul…

- Nicolae Robu susține ca nu este nicio nenorocire in cazul in care nu va mai fi ales primar al Timișoarei la alegerile locale din acest an. Asta pentru ca Robu spune ca are realizari pe plan profesional și are o mulțime de carari in viața. ”Eu sunt foarte tolerant, iertator. Imi spun colegii, cei apropiați,…

- Cel mai batran primar din Franta, in varsta de 97 de ani, aspira la un nou mandat de sase ani la alegerile de luna viitoare, a relatat luni canalul public FranceInfo, citat de dpa."Mai am inca lucruri de facut", a declarat Marcel Berthome, primar in Saint Seurin sur l'Isle, pentru FranceInfo.…

- Nicolae Robu susține ca nu il va afecta cu nimic daca se va decide ca alegerile locale din acest an sa fie desfașurate in doua tururi. Astfel, primarul Timișoarei a precizat ca susține inițiativa PNL prin care primarii ar putea fi aleși cu cel puțin 50% din voturile exprimate. „PNL considera de multa…

- Nicolae Robu este susținut in continuare de catre conducerea PNL pentru toate funcțiile in care se afla, asta deși, recent, primarul Timișoarei a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu in dosarul retrocedarilor ilegale. Cel puțin asta au susținut, astazi, doi vicepreședinți PNL din Timiș, prezenți…

- Nicolae Robu, actualul primar al Timisoareieste hotarat sa continue pe functia actuala si dupa viitoarele alegeri locale. Aceasta indiferent daca va fi sustinut de actualul sau partid, PNL, chiar si independent, dandu-si demisia din partid, si anticipand cumva o eventuala excludere de pe lista candidatilor,…

- Prefectul de Neamț, George Lazar, a participat la festivitatea depunerii juramantului de catre președintele Klaus Iohannis, cu ocazia depunerii juramintului pentru cel de-al doilea mandat. Ceremonia a avut loc la Palatul Parlamentului in fața Camerelor reunite. „Onorat sa fiu astazi prezent, la sedinta…

- Nicolae Robu este optimist ca va fi primarul Timișoarei și in urmatorii patru ani. Intrebat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, daca il avantajeaza alegerea primarilor in doua tururi, edilul-șef a precizat ca nu crede ca il afecteaza cu nimic. „Cred ca nici nu ma avantajeaza, nici nu ma dezavantajeaza.…