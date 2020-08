Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu, insotit de viceprimarul Dan Diaconu, candidatul la presedentia CJT, Alin Nica, si secretarul de stat, fosta sa mana dreapta, Catalin Iapa, a depus documentatia pentru a obtine un nou mandat de edil sef al Timisoarei. El a spus ca se bazeaza pe cetatenii orasului si pe modul in care le-a…

- Candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, și-a prezentat, luni, la Sanmihaiu Roman, planul pentru bicicliști. El dorește ca viitorul consiliu sa preia pista existenta pe malul Begai, dar și sa construiasca alte piste noi prin județ, cum ar fi autostrada de biciclete in jurul…

- Proiect cu greșeli aprobat de consilierii locali timișoreni la finele lunii iulie. Este vorba despre suplimentarea sumelor alocate manifestarilor culturale susținute de Primaria Timișoara, unde la una dintre rubrici a fost trecuta o suma de zece ori mai mica decat in realitate.

- Centrul de Cultura și Arta al Consiliului Județean Timiș lanseaza in spațiul online un jurnal de vacanța in pandemie. Jurnalul se adreseaza in special celor care locuiesc in zonele rurale și care iși primesc copiii sau nepoții in vacanța de vara. „Ii invitam pe toți sa scriem…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca sunt doua consecinte ale deciziei Curtii Constitutionale privind internarea obligatorie a pacientilor cu COVID-19, iar recomandarea catre toti cetatenii este sa tina cont de regulile firesti si nu de deciziile CCR pana Guvernul va adopta proiectul de lege…

- Continua sa apara reacții dupa cele intamplate la Adria Tour, circuitul in urma caruia liderul mondial a testat pozitiv la noul coronavirus, la fel ca alți trei jucatori care au participat la eveniment Context: Circuitul Adria Tour, inițiat de liderul ATP, Novak Djokovic, a fost oprit dupa numai doua…

- Fostul premier Maia Sandu, lidera PAS, despre criza sanitara și criza politica din R.Moldova, în dialog cu Valentina Ursu. „Spuneți-mi, Dvs. va imaginați ca într-o țara în care procuratura funcționeaza sa apara așa un video despre președintele țarii în care…

- Doamna Elena Codreanu, daca ai calatorii cu trenul pana la Bucuresti, ar fi un bun campanion, stie sa duca firul unei povesti, nu se fereste, la o adica, sa intrebe si, la fel, sa raspunda cu franchete. Vine des cu marfa la piata din Sacalaz, unde sunt patru mese. The post Niciun vis nu l-a insotit…