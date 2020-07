Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Singeorz Bai, Traian Ogagau, a fost declarat in conflict de interese administrativ de catre inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI), dupa ce acesta i-a inchiriat tatalui sau o suprafața de teren pentru apicultura. In urma cu nicio luna, edilul sangeorzan a scapat de un…

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca primarul orasului Singeorz-Bai din judetul Bistrita-Nasaud, Traian Ogagau, s-a aflat in conflict de interese administrativ, dupa ce i-a inchiriat tatalui sau un teren ce apartinea orasului.Potrivit unui comunicat al ANI, pe 28 martie 2018, Traian…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, ca echipa sa va fi antrenata de fostul jucator Mihai Pintilii si de Toni Petrea, acesta din urma, fost secund al lui Laurentiu Reghecampf, FCSB ar putea avea un nou staff incepand chiar de azi, Gigi Becali fiind nemulțumit de prestația roș-albaștrilor…

- RESITA – Spatiile dintre blocuri, de cele mai multe ori deloc frumoase, ar putea fi reamenajate chiar de cei care s-ar putea bucura de ele, adica de locuitorii zonei. Municipalitatea resiteana a venit cu inedita idee de a finanta dorintele resitenilor! Va doriti langa bloc un foisor in care sa incingeti…

- Nicolae Robu a facut public, in aceasta seara, planul prin care vrea ca, in urmatoarele zile, sa preia controlul total asupra proiectului Timișoara 2021 dupa ce nu a reușit sa impuna modificarea statutului Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana astfel incat sa conduca discreționar din funcția…

- Primaria Cluj-Napoca va aloca, in sedinta Consiliului Local de luni, bani nerambursabili de la bugetul pentru 2020 catre ckuburile si asociatiile sportive din oras. Intre acestea se numara:

- Nicolae Robu s-a ferit sa vorbeasca „punctual” despre inregistrarea audio in care directorul Piete SA, Ioan Nasleu, il injura pe Dragos Bota, redactorul-sef PRESSALERT. Edilul-sef al Timisoarei s-a pronuntat insa, pe „principii”, in favoarea jurnalistului in acest caz, desi a tinut sa sublinieze ca…

- Astazi, 30 aprilie, primarul a supus plenului Consiliului Local, care a și aprobat, Regulamentul pentru stabilirea setului de masuri privind sistemele tehnice care au un efect semnificativ asupra performanței energetice a cladirilor noi cu impact asupra calitații aerului și aspectului urbanistic in…