Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul Nicolae Robu și-a recunoscut, in urma cu cateva clipe, infrangerea in fața lui Dominic Fritz pentru funcția de primar. Vom reveni cu amanunte. „Avem rezultate parțiale, dar eu zic ca deja sunt relevante. Au fost numarate paralel peste 15% din voturi și am pierdut. Este voința timișorenilor,…

- Liberalul Nicolae Robu și-a recunoscut, in urma cu cateva clipe, infrangerea in fața lui Dominic Fritz pentru funcția de primar. "S-au numarat 15% din voturi, dar e deja relavant. Am pierdut. Diferenta este mare. Surprinzator de mare, ceea ce inseamna ca asteptarile timisorenilor sunt altele.",…

- Dupa o ora și jumatate de la inchiderea urnelor de vot și inceperea numaratorilor paralele Nicolae Robu și-a recunoscut infrangerea. A recunoscut ca este o diferența mare intre el și candidatul USR-PLUS, Dominic Samuel Fritz.

- O inregistrare realizata in urma cu cateva zile il arata pe primarul Timișoarei iritat la culme de intrebarile insistente ale unei femei din cartierul Plopi pe tema construirii de școli și gradinițe noi, a transmis Libertatea. Contactat de jurnaliștii sursei citate, Robu neaga ca ar fi trimis-o pe femeie…

- O infrangere istorica a unui Kennedy s-a produs in alegerile primare. Joseph Kennedy III, un nepot al presedintelui John F. Kennedy, si-a recunoscut infrangerea in alegerile primare democrate la postul de senator in Massachusetts, care compromite viitorul celei mai celebre dinastii politice americane,…

- Actorul rus Mihail Efremov a declarat in cadrul ședinței instanței ca nu-și recunoaște vina pentru moartea curierului Serghei Zaharov. Despre aceasta s-a comunicat corespondentul TASS din sala instanței Presnenski, unde miercuri a inceput procesul in dosarul artistului. "Cum ma pot declara vinovat daca…

- Lidia Buble a lansat un super single numit „Cu ochii aia verzi”, ce se bucura deja de mult succes in randul fanilor! Artista a facut dezvaluiri neașteptate despre povestea din spatele emoționantei balade!