- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a susținut o conferința de presa, sambata, in care a anunțat ca nu a avut intentia de a demisiona dupa infrangerea suferita in meciul disputat in deplasare cu Silkeborg, scor 5-0, in grupele Europa Conference League. “Nu am vrut sa imi dau demisia dupa meciul din…

- Jucatorul echipei Petrolul Ploiesti, Constantin Budescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca FCSB este favorita doar “pe hartie” in meciul programat duminica. “Un meci foarte greu, poate cel mai greu meci de pana acum, cu o echipa buna. Nu trebuie sa ne luam dupa ce s-a intamplat in Europa,…

- Nicolae Dica este disperat. FCSB a lasat acasa titularii și s-a facut de ras in Danemarca, dupa ce a pierdut cu 5-0 duelul cu Silkeborg, din runda cu numarul trei din Europa Conference League. Antrenorul a recunoscut ca, in timpul partidei, s-a gandit ca strategia a fost greșita. Nicolae Dica, dezamagit…

- Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica (42 de ani), a susținut o conferința de presa premergatoare meciului cu FC Argeș din Superliga. Dica a anunțat ca in vestiar le-a afișat clasamentul jucatorilor. ”Trebuie sa incepem sa caștigam. Nu e ușor sa facem ce a spus MM Stoica (n.r pana la finalul sezonului…

- Astazi, 27 august 2022, peste mai puțin de jumatate de ceas, de la 19.00 mai precis, pe arena Ilie Oana, FC Petrolul Ploiești, in prezent pe locul al V-lea, cu 10 puncte acumulate in cinci etape al actualei ediții din Superliga, va primi replica echipei CS Mioveni („lanterna roșie”, la zi, cu numai…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, declarat ca la pauza i-a facut pe jucatorii sai sa ințeleaga pot castiga meciul cu Chindia Targoviste. ”O prima repriza foarte slaba. Nu am trait nici ca jucator, nici ca antrenor o repriza așa slaba, echipa adversa sa fie in 10 oameni și sa primim doua goluri,…

- Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dica, s-a aratat dezamagit de rezultatul inregistrat cu CS Mioveni, 1-1. Antrenorul roș-albaștrilor s-a plans de accidentarile din lotul vicecampioanei. ”Ne așteptam sa avem un joc greu, știam ca Mioveniul este o echipa buna acasa. Nu am reușit sa punem presiune, sa…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, s-a declarat multumit de victoria cu Mioveni. ”S-au intamplat de toate anul asta. Daca pierdeam un meci si din cauza nocturnei… (…) Mi-a placut spiritul echipei, adversarul a dat doua suturi la poarta si a dat doua goluri, dar ce goluri… Nu e bine pentru Scuffet,…