Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, le-a raspuns contestatarilor dupa calificarea in grupele Conference League. Tehnicianul a declarat ca indiferent de performantele obținute el este “contestat aiurea”. “A fost un meci foarte greu, am intalnit campioana Sloveniei (n.r. – NK Maribor), o echipa…

- Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, s-a aratat ca vicecampioana Romaniei s-a calificat in grupele Conference League, mai ales datorita sumelor de bani care vor intra in conturile clubului. Odata cu accederea in grupe, fiecare echipa va primi 2,94 milioane de euro! In grupe, fiecare victorie este remunerate…

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul lui FCSB, a oferit primele reacții dupa victoria cu Viking, 3-1, prin care vicecampioana Romaniei a ajuns in grupele Conference League. „Pot sa spun ca este unul dintre cele mai importante momente ale carierei. Am mai reușit in urma cu 4 ani sa duc echipa in grupele…

- CS Universitatea Craiova si Hapoel Beer Sheva au remizat, scor 1-1, in meciul din prima mansa a play-off-ului pentru grupele Conference League, astfel ca returul, programat joi de la ora 20:00, se anunța unul de foc. Antrenorul formatiei oltene, Mirel Radoi, este pregatit sa contracareze punctele forte…

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, este foarte suparat pe un jucator dupa infrangerea cu Viking din prima manșa a play-off-ului Conference League. Mijlocașul Darius Olaru a reușit sa il supere pe Nicolae Dica dupa ce a primit un cartonaș galben și va fi suspendat in retur. Citește și: CS Dacia Mioveni aniverseaza…

- Dumitru Dumitriu (76 de ani), antrenor cu 5 titluri de campion al Romaniei in palmares, atat cu Steaua cat și cu FCSB, a analizat prestația „elevilor” lui Nicolae Dica din turul play-off-ului din Conference League, 1-2 cu Viking. FCSB a pornit drept mare favorita in meciul de pe Arena Naționala cu norvegienii…

- Tehnicianul echipei FCSB, Nicolae Dica, s-a aratat dezamagit de rezultatul inregistrat cu CS Mioveni, 1-1. Antrenorul roș-albaștrilor s-a plans de accidentarile din lotul vicecampioanei. ”Ne așteptam sa avem un joc greu, știam ca Mioveniul este o echipa buna acasa. Nu am reușit sa punem presiune, sa…