Nicolae Dica, antrenorul principal de la CS Mioveni, a lansat acuzații incredibile la adresa celor de la U Cluj. Partida U Cluj – CS Mioveni se va disputa la Mediaș, din cauza starii precare in care se afla gazonul de pe „Cluj Arena”. Nicolae Dica, acuzații incredibile la adresa celor de la U Cluj Nicolae […] The post Nicolae Dica, acuzații incredibile la adresa celor de la U Cluj: „Noi am fost de acord sa jucam la Mediaș și ei ce au facut?” appeared first on Antena Sport .