Stiri pe aceeasi tema

- Probabil pentru ca cererea din farmacii era mare, o fabrica de medicamente din Romania s-a apucat sa produca iodura de potasiu, fara sa aiba insa autorizație pentru așa ceva. Astfel, in urma unei sesizari, Agenția Naționala a Medicamentului a inspectat unitatea și a decis inchiderea totala a acesteia,…

- Pandemia de COVID-19 si-a pus amprenta si asupra numarului de transplanturi efectuate in Romania, anunta, joi seara, Agentia Nationala de Transplant. Dupa aprilie 2020, numarul donatorilor a fost in continua scadere, pana in acest an, cand s-au inregistrat deja 29 de donatori reali. Ziua Nationala…

- Pandemia de COVID-19 si-a pus amprenta si asupra numarului de transplanturi efectuate in Romania, anunta, joi seara, Agentia Nationala de Transplant. Dupa aprilie 2020, numarul donatorilor a fost in continua scadere, pana in acest an, cand s-au inregistrat deja 29 de donatori reali. Ziua Nationala…

- Pandemia de COVID-19 si-a pus amprenta si asupra numarului de transplanturi efectuate in Romania, anunta, joi seara, Agentia Nationala de Transplant. Dupa aprilie 2020, numarul donatorilor a fost in continua scadere, pana in acest an, cand s-au inregistrat deja 29 de donatori reali. Ziua Nationala a…

- Bolnav de cancer, acesta a castigat definitiv in fata Guvernului, Ministerului Sanatatii, Casei de Asigurari de Sanatate si Agentiei Nationale a Medicamentului, toate luptand in proces cu avocati separat. Proces transat la Inalta Curte. Insitutiile statului au tras de timp cat au putut pentru a nega…

- Guvernul nu va prelungi starea de alerta, instituita pentru a gestiona pandemia de COVID-19, iar aceasta va inceta marti, 8 martie, la miezul noptii, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. „Maine (marti, 8 martie – n.r.) este ultima zi in care ramane activa starea de alerta,…

- Astazi, 8 martie, este ultima zi de stare de alerta sanitara pe teritoriul Romaniei, in contextul pandemiei de COVID-19. Ministerul Sanatații va clarifica reglementarile privind certificatul digital și PLF. Guvernul nu va prelungi starea de alerta, instituita pentru a gestiona pandemia de COVID-19,…

- Guvernul nu va prelungi starea de alerta, instituita pentru a gestiona pandemia de COVID-19, iar aceasta va inceta marti, 8 martie, la miezul noptii, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. “Maine (marti, 8 martie – n.r.) este ultima zi in care ramane activa starea de alerta,…