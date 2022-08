Nicolae Ciuca: Sprijinul lui Olaf Scholz, confirmare importanta a partenerilor germani a pregatirii Romaniei de a se alatura Schengen

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a precizat ca pozitia cancelarului german Olaf Scholz atesta faptul ca Romania este pregatita sa intre in Schengen, spre beneficiul intregii Uniuni Europene, iar romanii merita sa se bucure de aderarea la Spațiul Schengen.

Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca pozitia cancelarului german Olaf Scholz atesta faptul ca Romania este pregatita sa intre in Schengen, spre beneficiul intregii Uniuni Europene.

- Romania si Bulgaria si Croatia, indeplinesc toate conditiile pentru a deveni membre cu drepturi depline ale spatiului Schengen, care nu necesita pasapoarte, a declarat luni cancelarul german Olaf Scholz.