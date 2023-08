Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca, președintele Senatului, a declarat, marti, ca schimburile comerciale dintre Romania si Italia se afla la un nivel record, dar exista spatiu de crestere creat de dezvoltarea economica a tarii noastre, care are o relevanta regionala sporita in domeniul energetic si cel alimentar. Redam…

- Contam pe sprijinul JETRO in ceea ce priveste atragerea unor proiecte de investitii majore, atat in domeniul naval cat si in alte sectoare economice din Romania, a declarat presedintele Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban.Acesta s-a intalnit luni cu Sawaka Takazaki, noul…

- Ursoaica Gaia din Italia, care a fost capturata dupa ce a ucis un tanar alergator in luna aprilie, ar putea fi transferata in Romania. O instanța din Roma a suspendat o decizie prin care ursul in varsta de 17 ani, cunoscut sub numele de JJ4, trebuia sa fie eutanasiat, scrie WashingtonPost.

- Construit cu un milion si jumatate de euro, telescaunul de la Ciric sta cu lacatul pe usa de mai bine de sapte ani. Un investitor din Italia ar fi dorit sa faca un fel de parc de distractie, chiar utilizand echipamentul. potrivit autoritaților ieșene

- "AUR va mai crește puțin. E greșit sa-i spunem partid extremist, este un partid suveranist, naționalist, anti-sistem. E o chestie in toata lumea, in Italia a caștigat alegerile un partid asemanator, in Austria al doilea partid este de aceiași facutura ca și AUR. Exista o reacție a suveranistilor, o…

- Fostul premier al Romaniei, Nicolae Ciuca, a susținut un discurs amplu la inagururarea Podului de la Braila. Ciuca spune ca podul este un simbol care leaga romanii și conecteaza Romania la UE și la multe rețele economice."Avem șansa sa pașim pe cel mai mare pod din Romania și al treilea din UE. E…