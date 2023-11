Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, presedintele Senatului Nicolae Ciuca afirma, dupa vizita in piata din Simleul Silvaniei, care a fost recent renovata ca "pietele au fost dintotdeauna centrele vii ale comertului in comunitatile rurale, dar si locul unde se deschide dialogul". El a subliniat ca producatorii locali trebuie…

- In cadrul unui tur al pietei, Nicolae Ciuca a cumparat de la localnici ceapa de Pericei si mere si a facut o adevarata baie de multime, discutand si dand mana cu numerosi cetateni.„Trebuie sa cream conditii umane, civilizate, pentru ca acei oameni pe care i-am vazut astazi ca vin aici, la taraba, cu…

- Eveniment Comunicat de presa / Finalizare proiect „Incluziunea socio-economica a romilor in comunitațile rurale interetnice” octombrie 19, 2023 09:24 Alexandria, 11 octombrie 2023 Comunicat de presa Finalizare proiect „Incluziunea socio-economica a romilor in comunitațile rurale…

- Economia Romaniei continua sa performeze in ritmul inregistrat și pana acum, lucru confirmat de institutiile internationale de evaluare macroeconomica, afirma presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, liderul liberalilor. Acesta considera ca afluxul de bani care intra in țara prin intermediul PNRR, in…

- In ultimele decenii, Romania a fost martora unei tendințe alarmante: depopularea satelor. Mulți tineri aleg sa paraseasca mediul rural in favoarea orașelor, in cautarea unor oportunitați mai bune de munca și de trai. Aceasta migrație masiva a dus la un declin rapid al comunitaților rurale, avand consecințe…

- Incertitudinea geopolitica, inclusiv un razboi convențional pe scara larga in Europa de Est care pare ca va mai continua ani de zile, precum și o situație globala volatila, iși pun amprenta asupra piețelor, de la petrol și marfuri la monede. Trimestrul IV este, din punct de vedere statistic, unul pozitiv…

- Datoriile publice sunt considerabil mai mici in Europa Centrala și de Rasarit, dar unele dintre țarile din aceasta regiune nu fac parte din zona euro (apare riscul valutar) și au deficite bugetare mari, arata intr-o analiza economistul Daniel Daianu, membru al Consiliului de administrație al BNR. Potrivit…

- Piețele bursiere globale au pierdut aproximativ 3 miliarde de dolari in valoare in aceasta luna, in condițiile in care datele sumbre ale economiei Chinei și creșterea costurilor de imprumut din SUA afecteaza puternic increderea investitorilor dupa un inceput de an excelent. Indicele S&P 500 de pe Wall…