- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, in aceasta seara, decretele prin care a luat act de demisia lui Ludovic Orban din functia de premier si l-a desemnat prim-ministru interimar pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, potrivit Agerpres. Potrivit unor surse, lideri ai PNL se vor intalni, maine, cu…

- Presedintele Klaus Iohannis i a convocat, marti, la Palatul Cotroceni, intr o sedinta de la ora 15.00, pe prim ministrul Ludovic Orban, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, seful DSU, Raed Arafat, si specialistii in gestionarea epidemiei, precum Alexandru Rafila si Adriana…

