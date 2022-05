Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca i a chemat astazi la Guvern pe sefa ANAF, seful Consiliului Concurentei, seful ANPC si Ministrul Economiei, pentru a discuta despre preturile crescute la carburanti. Joi, 10 martie 2022, Ora 09.30 Intalnire cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Florin Spataru,…

- Premierul Nicolae Ciuca a ajuns joi, 3 martie, la Varsovia pentru a participa la ședința comuna a Guvernelor Poloniei și Romaniei, informeaza Executivul de la București. Dupa-amiaza, de la 15.30, oficialul roman va avea o intrevedere cu președintele polonez Andrzej Duda.De la ora 10.00, premierul roman…

- Liderii coalitiei de guvernare se reunesc in sedinta marti, pe agenda discutiilor aflandu-se masurile de sprijin pentru populatie in contextul cresterii preturilor la energie electrica si gaze naturale. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca in sedinta coalitiei de guvernare va fi prezentat…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca luni seara va avea loc o intalnire cu ministrii responsabili pe tema masurilor din domeniul energiei. ‘Este foarte greu sa iesim cu o ordonanta de guvern pana miercuri, in schimb in seara aceasta avem intalnire cu toti ministrii de resort responsabili pentru a finaliza…

- Prim ministrul Nicolae Ciuca va avea marti, 15 februarie 2022, alte doua intalniri cu responsabili din domeniul energiei. Potrivit programului oficial transmis de Guvernul Romaniei, prim ministrul va coordona, incepand cu ora 10.00, reuniunea Comitetului interministerial in domeniul energiei, de la…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat pentru astazi mai mulți miniștri. De asemenea, el va participa la ședința BEx a PNL, care va incepe la ora 10.00.Agenda premierului:Ora 9.00 Intalnire de lucru cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu; Tema - masurile pentru implementarea Proiectului ”Romania Educata”…