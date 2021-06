Nicolae Ciuca: In contextul cresterii provocarilor din mediul de securitate din Marea Negra, am gandit o noua abordare de crestere a capacitatii de rezilienta la nivel national“

Stiri pe aceeasi tema

- The Minister of National Defence, Nicolae Ciuca, participated on Wednesday in the third edition of the Atlantic - Back Sea Security Forum, with the theme "Democratic Security and Resilience in the Era of Great Power Competition", an event organized by the Aspen Romania Institute, in partnership with…

- "Cand am realizat Planul National de Redresare si Rezilienta, ne-am concentrat sa asiguram un echilibru intre nevoile si prioritatile nationale - inclusiv infrastructura, sanatatea, educatia - si cerintele si obiectivele care au fost stabilite prin acord la nivel european in cadrul Planului European…

- Cristian Ghinea anunta ca autoritatile intentioneaza introducerea unei reforme a taxarii transportului de marfuri pe autostrazi, ca masura care are ca scop scaderea gradului de poluare pe termen lung, in vederea accesarii de fonduri pentru construirea infrastructurii rutiere prin Planul National…

- Finanțarea asigurata prin PNRR „va fi condiționata” Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea. Foto: https://mfe.gov.ro. Finanțarea asigurata prin Planul Național de Redresare și Reziliența va fi condiționata de implementarea unor reforme pe care România și le asuma,…

- Romania va propune Bruxellesului amanarea pana la 31 mai a depunerii PNRR Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea. Foto: https://mfe.gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : România va propune Bruxellesului amânarea cu o luna, pâna la…

- ”In discutia cu presedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban si cu cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in discutia pe care o sa o am cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vestager, sa mergem pe calendar de depunere 31 mai pentru PNRR”, a declarat Cristian Ghinea, dupa discutiile cu presedintele…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat, joi, la Digi24 ca a aflat de observațiile pe care Comisia Europeana le are in legatura cu fondurile pentru irigații cuprinse in Planul Național pentru Redresare și Reziliența, dar Romania iși susține in continuare acest proiect la Bruxelles.

- Romania nu va beneficia de fonduri europene prin Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR) pentru sistemul de irigatii, a declarat, miercuri seara, vicepremierul Dan Barna. Acesta a precizat la TVR 1 ca ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a prezentat la Bruxelles…