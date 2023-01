Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut am avut o creștere semnificativa in valoare niminala a PIB-ului de 49 miliarde de euro, creștere egala cu valoarea PIB in anul 2002, anunțat joi premierul Nicolae Ciuca, precizand ca sunt cele mai recente date de la Comisia Naționala de Prognoza. Acesta a spus ca in ciuda discuțiilor privind…

- ”Valoarea nominala a PIB-ului, cresterea acestuia este una semnificativa si aici doresc sa subliniez ca in comparatie cu 2021 avem o crestere in valoare nominala a PIB-ului de aproximativ 50 miliarde de euro, mai exact 49 miliarde euro”, a spus premierul Nicolae Ciuca, in sedinta de Guvern. Seful Executivului…

- ”Au fost aprobate programele operationale din cadrul multianual financiar 2021-2027. Ne asiguram ca prin acordul de parteneriat, Romania va beneficia de cele 31,5 miliarde de euro prin acest nou cadru multianual”, a spus premierul. Nicolae Ciuca a aratat: ”Este important sa subliniem ca anul aceasta…

- Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, a declarat oficial la Palatul Victoria ca țara noastra va cere un vot in ședința de maine a Consiliului JAI. „Romania merge pana la capat” a spus Nicolae Ciuca, care a aratat ca starea de incertitudine nu mai poate continua. Șeful Executivului a declarat despre refuzul…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat luni, 5 decembrie, la Antena 3, ca toate pensiile militare vor fi indexate cu 5,1%, iar apoi, in functie de nivelul pensiei, „pe acele plafoane se va veni cu o indexare suplimentara, astfel incat pensiile mici sa primeasca ceva in plus”. El a mai spus ca…

- „Anul viitor vom avea o crestere semnificativa a bugetului alocat investitiilor – 7,2%, reprezentand peste 110 miliarde de lei. Si anul acesta, am alocat cea mai mare suma din ultimii 32 de ani pentru investitii, aproape 90 de miliarde de lei. Masurile bune luate de guvern se vad in cresterea economica…

- Guvernul are raspunderea de a gasi solutii pentru asigurarea conditiilor de facilitare a cresterii natalitatii in Romania si dispune de resursa financiara pentru implementarea unor programe in acest sens, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca, citat de Agerpres. Seful Executivului a participat, ieri,…

