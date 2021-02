#ConstantaEsteBine: Detoxifiere emotionala

Suntem in mijlocul saptamanii si energia este intensa.Astrele sustin aceasta energie, pentru ca din ce in ce mai multe planete intra in semnul Varsatorului.Semnul zodiacal al Varsatorului este o energie a non conformistilor, a celor care refuza inregimentarea si sistemele.A inovatorilor si celor dornici de difuzarea… [citeste mai departe]