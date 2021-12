Stiri pe aceeasi tema

- La ședința, pe langa prim-ministrul Nicolae Ciuca, participa Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor. Liderii politici discuta despre implementarea noului certificat covid.Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a vorbit la Realitatea PLUS despre certificatul Covid, despre utilizarea acestuia…

- Sedinta coalitiei de guvernare a fost suspendata, marti, dupa trei ore de discutii, iar liderii partidelor și premierul nu au facut declaratii. Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca, Florin Cițu și Kelemen Hunor au plecat la Palatul Cotroceni, pentru discuții cu Klaus Iohannis pentru ca negocierile au intrat…

- Dupa trei ore de discuții, sedinta Coalitiei de guvernare a fost suspendata, iar liderii partidelor și premierul au plecat la Cotroceni pentru a cere medierea președintelui Klaus Ioahnnis. Coalitia de guvernare au avut pe ordinea de zi a ședinței împarțirea posturilor de prefecți, bugetul pe 2021…

- Președinții celor trei partide, PNL, PSD și UDMR au programata la ora 12.00 o intalnire la sediul Guvernului in care vor discuta pe marginea rectificarii bugetare, inainte ca aceasta sa fie aprobata in ședința de guvern programata in jurul pranzului, au declarat surse politice pentru Libertatea.Florin…

- UPDATE Nicolae Ciuca, propunerea de premier a PNL, a declarat sambata seara, la finalul negocierilor cu PSD și UDMR, ca s-a finalizat programul de guvernare și acordul politic in proporție de 99% și ca nu mai sunt ministere disputate. Dezvoltare, Mediu și Sport raman la UDMR, a confirmat și Kelemen…

- Liderii celor doua formațiuni, PNL și PSD nu s-au ințeles nici miercuri asupra desemnarii premierului. Ambele partide vor sa iși impuna președintele la șefia Guvernului, PNL pe Florin Cițu, iar PSD pe Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu și Florin Cițu, alaturi de Kelemen Hunor, preedintele UDMR, au mai incercat,…

- Liderii celor trei formațiuni politice care vor forma noul guvern s-au intalnit, luni seara, la sediul Guvernului. Marcel Ciolacu, președintele PSD, Florin Cițu, președintele PNL și Kelemen Hunor, președintele UDMR au lasat echipele de negociere azi, la Parlament, sa discute cele trei mari neințelegeri…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca i-a convocat pe miniștri propuși ai Cabinetului sau intr-o ședința pe tema programului de guvernare depus, sambata, in Parlament. Ședința va avea loc duminica, incepand cu ora 12.00, la Palatul Victoria. Programul de guvernare al Guvernului propus Nicolae Ciuca este…