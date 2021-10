Nicolae Ciuca este premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis sa formeze un nou guvern. Klaus Iohannis a facut primele declarații dupa consultarile de la Cotroceni. ”Discuțiile de astazi au fost mai bune decat ultimele discuții. Am reiterat la fiecare intalnire ca acum este nevoie de o soluție reala. Acum criza politica trebuie sa se incheie. Este nevoie de un guvern care se apuca sa rezolve problemele care ii preocupa și pe romani. Trebuie sa terminam cu acesta criza de preocupari care țin doar de politicieni. Deja a durat prea mult. Este inadmisibil sa continuam in acest fel. Am fost…