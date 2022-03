Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, la summitul de la Bruxelles, ca NATO a aprobat grupul de lupta ce va fi poziționat in Romania și a salutat decizia unui asemenea grup multinațional. „NATO a aprobat Grupul de Lupta pe care l-am solicitat și care va fi poziționat in Romania! Este o veste foarte…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a avut astazi o intrevedere cu Manfred Weber, presedintele Grupului Partidului Popularilor Europeni PPE din Parlamentul European. Grupul PPE este cea mai mare grupare politica din cadrul legislativului european de la Bruxelles, reunind 179 de deputati europeni.Potrivit…

- George Lupu (b1tv.ro) Premierul Nicolae Ciuca a declarat marți ca ministerele coordonatoare de reforme și investiții vor putea sa depuna proiecte și sa acceseze banii care ne-au fost alocați prin PNRR. Acesta a facut precizarile dupa semnarea acordurilor de finantare intre Ministerul Investițiilor și…