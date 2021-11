Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis il propune premier pe Nicolae Ciuca, in urma consultarilor de la Palatul Cotroceni cu partidele si formatiunile parlamentare. Ciuca a fost alaturi de președinte la declarații și a spus ca spera ca incepand de joi noul Guvern sa se apuce serios de treaba.

- Klaus Iohannis a anunțat oficial ca Nicolae Ciuca primește din nou sarcina de a forma noul Guvern, un anunț fara surprize, dupa negocierile dintre PNL, PSD și UDMR. Nicolae Ciuca a mai fost desemnat și pe 21 octombrie, dar și-a depus mandatul inainte de a cere votul Parlamentului, dupa ce a cerut sprijin…

- Scrisoarea prin care Nicolae Ciuca a renuntat la mandatul de premier desemnat a ajuns, marti, la Palatul Cotroceni, a confirmat, pentru AGERPRES, Administratia Prezidentiala. Scrisoarea a fost inregistrata, marti dimineata, la Parlament. "Va aduc la cunostinta ca, la data de 1 noiembrie 2021,…

- „Am lucrat cu dansul, cat timp am fost ministrul Apararii, este un om apreciat, atat in țara cat și in afara. Am spus ca este cea mai buna alegere, darasta nu inseamna ca rezolva problemele țarii instantaneu. Iohannis a facut o mutare excepționala prin alegeraea lui Ciuca. In aceste momente grele pentru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 21 octombrie 2021, decretul privind desemnarea lui Nicolae-Ionel Ciuca in calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programului si listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2)…

- Nicolae Ciuca, desemnat de președintele Klaus Iohannis sa formeze un nou Guvern, a declarat, joi, ca va negocia cu toate forțele responsabile, astfel incat Parlamentul sa aprobe cabinetul propus.

- Klaus Iohannis l-a desemnat ca premier pe generalul in rezerva Nicolae Ciuca, dupa consultarile de la Cotroceni. Urmeaza votul Parlamentului.”Discuțiile de astazi au fost mai bune decat ultimele discuții. Am reiterat la fiecare intalnire ca acum este nevoie de o soluție reala. Acum criza politica…

- Nicolae Ciuca, ministrul interimar al Apararii, a fost desemnat joi de presedintele Klaus Iohannis candidat la functia de prim-ministru. Ciuca a fost propunerea Partidului National Liberal pentru aceasta functie, la consultarile avute cu seful statului. Nicolae Ionel Ciuca este un general cu 4 stele…