Premierul Nicolae Ciuca arata, in mesajul transmis la 103 ani de la unirea Bucovinei cu Regatul Romaniei, ca perseverenta oamenilor de cultura si a celor politici din acea perioada, sustinuti si de vointa populara, reprezinta un exemplu din care avem de invatat si astazi. Seful Guvernului vorbeste si despre frumusetea aparte a Bucovinei, traditiile inca […] The post Nicolae Ciuca: “Contextul crizei sanitare ne obliga sa luam cele mai bune masuri. Impreuna putem reusi!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .